Se ne va da Cassano portando con sé la pistola (ma non lo comunica alla Questura)

Si era trasferito, ma non aveva comunicato per tempo che con sé aveva portato armi e munizioni. Per questo – e non solo – è finito nei guai un 63enne già residente di Cassano Magnago.

Gli agenti della Polizia di Gallarate hanno ricostruito tutto dopo aver ricevuto una segnalazione dai carabinieri di Cassano, dal momento che l’uomo era irreperibile.

L’uomo è stato rintracciato al nuovo indirizzo (si era trasferito quattro anni fa) e si è appurato che deteneva abusivamente una pistola Glock 9×21 con 50 cartucce. Il trasporto delle armi era avvenuto oltretutto senza alcun titolo per farlo. In più il porto d’armi per difesa personale era scaduto.

Per questo B.B. è stato segnalato alla Procura, libretto, armi e munizioni sono state sequestrate. Il commissariato ha trasmesso inoltre al Prefetto di Varese la richiesta di emettere un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, in considerazione della trascuratezza (quantomeno) nell’aver cura della armi secondo norma.