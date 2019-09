Non fate passare l’ambulanza? Non rischiate solo una multa

Se al passaggio di un’ambulanza che arriva a sirene spiegate e lampeggiante acceso non vi fate da parte, stata infrangendo la legge. A scuola guida lo spiegano bene ma poi col tempo, chissà per quale ragione, certe regole (e anche un po’ di buonsenso) finiscono nel dimenticatoio.

Lo spunto per tornare sull’argomento ce lo ha fornito un lettore che qualche giorno fa ha inviato una lettera sollevando la questione: “Perché le auto non accostano quando arriva un’ambulanza?” si chiedeva. Già, perché?

Le ragioni sono molte, come ci ha spiegato un referente dell’Sos Valbossa: «È vero, capita sempre più spesso, lo hanno notato i nostri autisti.

Quando le ambulanze “escono” in giallo o rosso, con un codice d’urgenza quindi e attivano lampeggiante e sirena, le auto devono lasciare libera la strada e se è il caso fermarsi. Invece capita sempre più spesso di dover rallentare, aspettare che si spostino. Una risposta ce la siamo data: gli automobilisti spesso utilizzano tutte e due gli auricolari del telefono, mentre se non si ha il vivavoce in auto ne basterebbe uno. In questo modo non sentono, sono distratti da una conversazione, oppure ascoltano la radio ad alto volume. Risultato, non avvertono l’arrivo dell’ambulanza».

«Questo fa ritardare o peggio, intralcia gli interventi – continua il responsabile dell’Sos Valbossa -. Di recente ad esempio è successa una cosa piuttosto grave: un’ambulanza stava passando da un incrocio con il semaforo rosso, a sirene e luci accese; l’auto che stava per imboccare l’incrocio si è fermata ma quella dietro l’ha superata. L’impatto con l’ambulanza è stata violentissimo. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi ma poteva finire molto peggio.

L’invito è quello di prestare la massima attenzione in auto: pensare che in qualunque momento possiamo incrociare un’ambulanza e che quindi dobbiamo essere in grado di sentire la sirena».

E che cosa succede se malgrado tutto non ci fermiamo?

Rischiamo sanzioni e, nei casi più gravi, quelli in cui il paziente che viene trasportato, ad esempio, dovesse morire, la denuncia per omicidio colposo. «Il codice della strada prevede che chiunque ostacoli il passaggio di un mezzo di soccorso con dispositivo acustico e lampeggiante blu attivato, venga multato: si va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 – spiega il sovrintendente della Polizia Locale di Azzate Gennaro Portogallo – . L’autorità giudiziaria può senza dubbio aprire un fascicolo e iscrivere nel registro degli indagati il conducente che non ha rispettato le regole del codice della strada, per interruzione di pubblico servizio fino ad arrivare a lesioni colpose o addirittura, se le conseguenze di salute sono gravi o mortali, anche per omicidio colposo.

Oltre all’aspetto giudiziario e quindi penale, c’è poi l’aspetto che riguarda il risarcimento civile: l’assicurazione non risponde per sinistri di questo genere poiché si tratta di intralcio a mezzi di pubblico servizio».

Va detto, per concludere, che anche gli autisti delle ambulanze devono rispettare delle regole: «Gli autisti vengono formati e la selezione è molto rigida – spiega ancora il responsabile dell’Sos Valbossa – Se l’ambulanza esce senza urgenza, quindi in codice bianco o verde e non accende sirena e luci, è soggetta alle regole del codice della strada, come tutti gli altri mezzi. Quindi un’ambulanza che procede senza fretta può tranquillamente stare in coda. In caso contrario fatevi da parte». O sono guai.