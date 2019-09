“Nuova viabilità? Meglio pedonalizzare piazza Garibaldi e rilanciare il centro storico”

Cambiare la viabilità intorno a piazza Garibaldi? «Meglio pedonalizzare la piazza e rilanciare il centro storico». La pensano così gli attivisti di +Gallarate, la lista civica nata a giugno 2019 da un gruppo di giovani (vicini a +Europa) «per dare un nuovo slancio alla città, con l’obiettivo di rendere Gallarate una città più sostenibile, più partecipata, più europea e più inclusiva»

+Gallarate «guarda con interesse al recente dibattito sulla nuova viabilità di piazza Garibaldi, che andrà a modificare il traffico cittadino in alcune vie nevralgiche del centro». La modifica della viabilità (la spieghiamo qui e qui) è stata decisa in via sperimentale dalla giunta guidata dal sindaco Cassani, quindi non è passata in consiglio comunale, dove sono rappresentate varie forze politiche. Anche a fronte di qualche dubbio nello stesso centrodestra e alle critiche del centrosinistra, ora si è creato un certo dibattito. Mentre questa settimana (o la prossima) dovrebbero partire i lavori, che dovrebbero comprendere anche interventi “pesanti” come un nuovo semaforo.

«Così com’è stata definita, la sperimentazione in atto rischia infatti di trasformare il centro della nostra città in zona di transito dei veicoli, senza portare benefici concreti alle attività presenti e, oltretutto, qualora il traffico dovesse aumentare in modo sensibile, potrebbe creare non pochi disagi ai residenti delle vie Mazzini e Postporta» dicono i ragazzi di +Gallarate. «In controtendenza rispetto a quanto deciso dall’Amministrazione Comunale, ci piacerebbe aprire un nuovo dibattito su come portare in piazza Garibaldi non auto, ma persone, e quindi su una pedonalizzazione inserita in un vero progetto di rilancio del centro storico».

«Il sondaggio promosso dal presidente del Naga, Luca Filiberti, può essere uno spunto interessante da cui partire, ma deve essere necessariamente allargato a tutte le vie del centro, per capire le ragioni che negli ultimi anni hanno portato sempre più saracinesche a chiudere, ma anche per individuare possibili soluzioni per un vero rilancio di quello che dovrebbe essere il cuore pulsante di Gallarate. All’interno di questo confronto, riteniamo sia fondamentale ripensare a quella che è oggi piazza Garibaldi, definendo insieme ai commercianti e ai cittadini un progetto che porti alla sua pedonalizzazione e completa riqualificazione: un luogo che sia la porta del centro storico, ma allo stesso tempo di facile accesso per chi si sposta coi mezzi, sfruttando le strutture di parcheggio adiacenti alla zona pedonale».

«Proprio questo fine settimana, con l’evento di Street Food che ha imposto la chiusura della piazza al transito dei veicoli, dimostra come la pedonalizzazione di piazza Garibaldi sia tutt’altro che utopia. Soprattutto nel momento in cui si va ad agevolare l’utilizzo di strutture come il Seprio Park (oggi utilizzato per meno della metà della sua capacità, e quindi potenzialmente con 180 posti auto disponibili solo su quel silo) con tariffe agevolate. “Via Mazzini deve tornare protagonista”, come ha sostenuto recentemente sulla stampa il sindaco Andrea Cassani? Si, ma insieme a tutto il centro di Gallarate».