Nuove nomine in rosa in casa Lindt Italia

Nuove nomine in casa Lindt Italia, l’azienda parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli. L’azienda leader del cioccolato annuncia le nomine di Francesca De Marco come nuovo Sales Director e Francesca Bernasconi come nuovo Marketing Director.

De Marco era entrata a far parte del Gruppo Lindt & Sprüngli nel 2006 nel team Marketing e dal 2013 ricopre il ruolo di Marketing Director.

Il nuovo incarico interno porta dunque al ruolo di Marketing Director affidato a Francesca Bernasconi, in Lindt Italia dal 2009 come Product Manager all’interno del dipartimento Marketing. Parallelamente al ruolo nel marketing conduce anche un progetto di TPM office (filosofia nipponica adottata dall’azienda per perseguire il miglioramento continuo dei processi aziendali).

“La crescita professionale di Francesca Bernasconi e di Francesca De Marco all’interno della nostra Organizzazione è un esempio per tutti i colleghi e un motivo di orgoglio per la nostra Azienda che da anni e con continuità sta investendo nella formazione e sviluppo dei propri Manager”. dichiara Fabrizio Parini, Ceo di Lindt Italia annunciando che le nuove nomine sono già effettive a partire dal 1 settembre.