I nuovi nidi dell’Acof si aprono alla cittadinanza

I nidi comunali “P. Soldini” e “don G. Tacchi”, che hanno iniziato l’attività il 2 settembre con la nuova gestione di ACOF Olga Fiorini Cooperativa Sociale, hanno introdotto una grande novità per questo nuovo anno: aprire le porte alla cittadinanza.



Un’importante occasione per le famiglie di incontrare lo staff educativo, che ha potuto fornire informazioni sulle attività didattiche e sui metodi educativi. Dal canto loro le famiglie hanno espresso soddisfazione per la nuova disposizione dei locali e degli arredi pensata per accogliere i bambini in spazi ampi e ariosi, ma funzionali alle attività di gioco e sperimentazione delle proprie abilità.

Sono state anche particolarmente apprezzate alcune proposte innovative come l’insegnamento della lingua inglese con docente madrelingua e la condivisione con le famiglie delle attività didattiche attraverso l’aggiornamento costante da parte della coordinatrice tramite comunicazioni mail.

I genitori hanno anche potuto incontrare la cuoca che prepara i pasti per i piccoli ospiti con i menù elaborati dalle nutrizioniste dell’Istituto dei Tumori di Milano. Ricette particolari e molto amate dai piccoli, come il pesto di zucchine o la farinata di ceci e che educano alla salute fin dai primi mesi di vita.

“Abbiamo appena iniziato”, dichiara la direzione di ACOF, “con un grande impegno ci siamo sforzati di accogliere le famiglie in un ambiente sereno, ordinato e gioioso. Siamo orgogliosi di offrire un servizio di qualità come richiesto dai documenti di gara del Comune; infatti garantiamo il rapporto educatrici/bambini di 1/7 fin dal primo anno (mentre ci era richiesto dal secondo) perché crediamo che la priorità per tutti noi sia di far stare i bimbi in un contesto sereno e sicuro. Abbiamo molti progetti che avvieremo nel corso dell’anno colloquiando con le famiglie e per la prossima primavera desideriamo rinnovare il giardino del Soldini con nuovi giochi”.