Omaggio a Clara Schumann con il Trio Chaminade al teatro di Cuasso

Nuovo appuntamento per il ciclo di concerti “Interpretando suoni e luoghi”.

Domenica 15 settembre alle 17 al Nuovo Teatro di Cuasso al Monte (in via Roma 58) il dodicesimo appuntamento della rassegna musicale vedrà protagonista il Trio Chaminade con un omaggio alla pianista e compositrice Clara Schumann (1819-1896), a 200 anni dalla sua nascita.

Il concerto è organizzato dalla Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Chaminade.

“Interpretando suoni e luoghi” è un progetto nato nel 2008 che ha come finalità la creazione di un nuovo percorso culturale e artistico per sfruttare e scoprire le potenzialità del territorio, la sua storia e le sue testimonianze artistiche. Le iniziative in programma sono appunto rassegne musicali che propongono concerti in luoghi suggestivi del territorio, concorsi teatrali per la scoperta di giovani talenti tra allievi attori italiani e svizzeri e concorsi giovanili di musica d’insieme. La parte formativa prevede stage musicali e teatrali.

Il Trio Chaminade, composto da Michael Stüve (violino); Roger Low (violoncello) e Monique Ciola (pianoforte), eseguirà brani di Clara e Robert Schumann: “Romanze per violino e pianoforte Op. 22” (1853); “Fantasiestücke per violoncello e pianoforte Op. 73” (1849) e “Trio per pianoforte, violino e violoncello Op. 17” (1846).

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.