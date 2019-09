Parco di Villa Recalcati, la proposta del Comune

«Con il massimo spirito di collaborazione, qualora ci fosse l’accordo del presidente della Provincia, il Comune di Varese potrebbe provvedere, con i propri mezzi e operai, alla sistemazione e manutenzione straordinaria del parco di Villa Recalcati per uscire velocemente dalla condizione in cui versa in questo momento. Questo anche perché tra pochi giorni inizierà Nature Urbane e sarà importante far trovare in ordine tutte le bellezze della nostra città, sicura meta dei tanti partecipanti al festival».

Questa la proposta che oggi il sindaco di Varese, Davide Galimberti, lancia al presidente Antonelli nella speranza di attivare una collaborazione proficua nell’interesse di un bene comune della nostra città.

«Siamo pronti a intervenire come Comune per risolvere il problema della manutenzione di Villa Recalcati – prosegue il sindaco – propongo dunque al presidente Antonelli un incontro per stabilire i dettagli di questa collaborazione e poter far intervenire i nostri mezzi comunali per eseguire la sistemazione del parco che non può più rimanere in queste condizioni».