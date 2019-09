Penitenziaria, quegli “invisibili” servitori dello Stato

«Oltre due secoli di vita per un corpo fatto di uomini e donne che svolgono un ruolo di inestimabile umanità».

Galleria fotografica Il 202° anniversario della Polizia Penitenziaria 4 di 8

È unanime l’apprezzamento per gli oltre 40 mila poliziotti penitenziari che ogni giorno nelle carceri, e soprattutto fuori da esse, sono in prima linea per servire lo Stato.

Oggi nel salone Estense di Varese è stato reso omaggio ai 202 anni di vita di questa istituzione. Lo si è fatto ascoltando le parole lette dai messaggi inviati dal Capo dello Stato e del Ministro, del Capo dipartimento e delle autorità locali tra cui la direttrice del carcere dei Miogni Carla Santandrea: «Il motto del corpo – vigilando redimere – spiega che questi uomini sono custodi della sicurezza ma soprattutto delle persone, nonostante le difficoltà quotidiane».

«Con serietà e sacrificio siete presenti e affrontare con enorme professionalità io quotidiano impegno dentro e fuori le mura del carcere», ha specificato la dirigente.

Il commissario Alessandro Croci comandante della polizia penitenziaria ai Miogni ha parlato di criticità e problematiche legate alla carenza alla vetustà della struttura cittadina ma anche delle carenze di organico, supplite in parte dai nuovi arrivi.

«Si tratta di cinque i nuovi agenti provenenti dal 175° corso, conclusosi con giuramento solenne lo scorso 31 luglio. Questa nuova linfa professionale unita agli stimoli di nuovi traguardi e alla voglia di fare del personale del reparto di cui mi onoro di essere al comando ci consentono quotidianamente di operare con impegno e abnegazione sopperendo e intervenendo in tutte quelle situazioni in cui vi sono carenze mettendo in campo ogni tipo di soluzione per raggiungere l’obiettivo finale».

Importante fra i traguardi presentati, il progetto di “Educazione alla legalità” giunto alla 12° edizione «che ha visto coinvolti 10 istituti cittadini con oltre 500 studenti per spiegare ai più giovani che il carcere non è e non deve essere ritenuto un ghetto ma luogo di risocializzazione e cambiamento», ha concluso Croci

Nel corso della cerimonia sono stati esposti anche alcuni dati nazionali legati all’attività, come gli oltre 285 mila detenuti tradotti in un anno, ed è stato annunciato che entro il 2020 ci sarà l’assunzione di più di 3.500 unità.

Al termine della cerimonia sono stati assegnati i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per ragioni di servizio.