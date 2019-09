Il piacere di scoprire i colori della musica

Nasce il “kaleidocoro“, un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura di Cadegliano Viconago in collaborazione con la Commissione Cultura della Biblioteca “Virgilio” del piccolo Comune e dell’”Associazione Culturale La Rondine”.

Da diversi anni la Biblioteca si apre alla popolazione con iniziative diverse, indirizzate a varie fasce di popolazione: prima ai bambini per letture e attività pratiche di riciclaggio, poi ai signori e signore per attività di bricolage, di lettura collettiva e corsi di artigianato: a quest’ultima proposta si aggiunge per l’anno corrente e per parte de 2020 il Corso di Canto Corale rivolto ai ragazzi dai sei ai dodici anni.

Un Coro di voci bianche che spinge le proprie aspettative un po’ oltre il repertorio tradizionale di questo tipo di énsamble: il nome evoca quello del caleidoscopio, un giocattolo costituito da specchi angolati all’interno dei quali si muovono piccoli frammenti e cristalli colorati le cui riflessioni multiple formano immagini che mutano in modo imprevedibile e variabilissimo a ogni movimento.

Il sottotitolo del Coro recita, infatti: tutti i colori della musica, sottintendendo che l’accostamento dei piccoli cantori e di brani di ogni genere musicale potrà creare dei risultati originali e del tutto inaspettati.

Ad istruire il coro e a dirigerne l’attività sarà la professoressa e musicista Patrizia Fasulo, la cui sensibilità ed esperienza nel campo musicale costituiscono una garanzia di serietà e di successo, sorretti da una solida e pluriennale didattica con i ragazzi della scuola.

Ogni giovedì, a partire dal 3 ottobre, in coda alle altre attività previste per il progetto “Giovedì in Biblioteca” e quindi dalle ore 17.00 alle 18.30, i ragazzi, guidati dalla Maestra Fasulo, avranno la possibilità di accostarsi al mondo della musica e del canto con un’attività divertente e fortemente formativa.

La collaborazione con “la Rondine” offrirà al KaleidoCoro un palcoscenico su cui esibirsi nei vari eventi previsti per lo svolgimento del Premio letterario “Ti scrivo questa lettera…” dedicato quest’anno al tema della Lettere d’amore: quale migliore occasione per testimoniare, oltre all’attenzione dell’Associazione di Viconago alla cultura giovanile, anche l’amore per la musica.

Prima audizione aperta a tutti il 3 ottobre 2019, poi ogni giovedì a partire dalle 17.000 fino alle 18,30 alla Biblioteca di Cadegliano Viconago, iscrizioni presso la Biblioteca o presso la sede della Rondine i cui recapiti si trovano anche alla pagina Facebook “ Premio Letterario La Rondine” o sul sito www.volarondine.com.