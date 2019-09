Presentazione in grande stile per la Reggenza e Consiglio

Grande partecipazione ed atmosfera alla Cena di presentazione della Reggenza e del Consiglio a San Bernardino.

Più di 120 contradaioli sabato sera 28 settembre hanno partecipato al primo evento organizzato dalla Contrada biancorossa per presentare la Reggenza ed il Consiglio che governeranno la Contrada per i prossimi due anni.

In un clima di vero entusiasmo il Gran Priore Alessandro Moroni ha dichiarato l’impegno suo e del Consiglio a migliorare ancora i buoni risultati già conseguiti nell’anno passato e soprattutto ad accogliere a braccia aperte e coinvolgere il maggior numero possibile di contradaioli e simpatizzanti. Il nuovo Capitano Ermenegildo Lilli, nel dichiarare la commozione e l’orgoglio per il ruolo che gli è stato conferito, ha promesso di profondere ogni energia per dare alla Contrada del Ponte le soddisfazioni che da troppi anni mancano nella gara ippica.

Dopo i saluti della Castellana confermata Silvia Banfi, la nuova Gran Dama Barbara Carolo ha pronunciato parole di sentito e commosso ringraziamento per il lavoro appassionato ed intenso di Gabriella Casarotto, che l’ha preceduta nel ruolo, ed ha dichiarato il suo impegno per l’ampliamento, l’accoglienza ed il coinvolgimento di un numero ancora maggiore di donne di Contrada, con lo scopo di un sentimento di appartenenza ancor piu’ marcato.

La piacevole Cena preparata dai mitici Cucinieri NBS ha incorniciato il tutto; prossimo appuntamento Domenica 13 Ottobre con un pranzo intonato alla vendemmia.