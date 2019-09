Rapina in gioielleria, bottino da 30 mila euro

Rapina in una gioielleria di Arconate attorno alle 20 di ieri sera, mercoledì. Due uomini col volto coperto da caschi sono entrati all’interno dell’attività situata in via Roma dove hanno portato via gioielli e orologi per un valore stimato attorno ai 30 mila euro.

I due sono entrati armi in pugno e, senza colpo ferire, hanno razziato tutto ciò che hanno trovato a tiro per poi dileguarsi. Il proprietario della gioielleria non risulta ferito e sulla vicenda indagano i Carabinieri di Legnano, giunti sul posto poco dopo la chiamata che ha dato l’allarme.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i movimenti dei malviventi che sono riusciti ad allontarsi senza problemi.