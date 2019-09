Ribaltamento in via Culin, 4 feriti tra cui una bimba di 10 anni

Sono complessivamente 4 le persone rimaste ferite in uno scontro all’incrocio tra via Culin e via Gavinana a Busto Arsizio. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 quando due auto sono entrate in collisione e una si è ribaltata sul sedime stradale.

Subito sono scattati i soccorsi con l’invio in posto dei sanitari di due ambulanze, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale, tutti allertati in codice rosso.

Nel frattempo da Milano si è anche sollevato l’elicottero del 118 anche perchè tra le persone coinvolte nell’incidente c’è una bimba di 10 anni. Secondo le prime informazioni le condizioni dei feriti non dovrebbero essere gravi.