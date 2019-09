Corso gratuito per rilanciare negozi e imprese con l’alleato internet

Non solo un “nemico”, che attraverso l’e-commerce rischia di bruciare affari, appeal e opportunità di sviluppo, ma un partner dello sviluppo da sfruttare per migliorare performance e business. A ribaltare una prospettiva che spesso non gioca a favore di Internet, è un corso di formazione in programma il 16 settembre e promosso dal Comune di Saronno in collaborazione con Confartigianato Varese Artser, InLombardia e Regione Lombardia. (nella foto da sinistr: Umberto Rega e Mauro Colombo, direttore di Confartigianato)

L’incontro, gratuito per commercianti e imprese, si svolgerà dalle 9 alle 13 a Villa Gianetti, in via Roma 35 nell’ambito di una sinergia finalizzata al pieno rilancio della vocazione economica cittadina. Spiega Umberto Rega, responsabile Servizi per la formazione delle imprese di Confartigianato Varese Artser: «Obiettivo dell’amministrazione comunale, che in questo contesto opera insieme a noi e in sinergia con Palazzo Lombardia, è sostenere chi è alla ricerca di nuove strategie per sostenere la propria attività, rivitalizzando al contempo a pieno la città e in particolare la sua area centrale».

Un investimento in termini di tempo pari a quattro ore organizzato nell’ambito del bando “Saronno Sto@alcentro” e dal titolo evocativo “Digital e retail: da concorrente ad alleato”. D’altronde, prosegue Rega, «deve essere chiaro un concetto: internet non è solo “e-commerce” ma, utilizzato nel modo migliore, è una porta spalancata sulle opportunità di farsi conoscere, di portare persone o clienti nel proprio negozio o nella propria attività e di offrire nuovi e più ampi servizi».

Insomma, oltre l’e-commerce c’è un mondo del quale proverà a indicare le coordinate l’esperto Nicola Mauri, co-fondatore del think tank dedicato al marketing digitale “The Vortex”. Una garanzia che ben conoscono coloro che hanno sperimentato i percorsi di Versione Beta, la scuola di formazione di Confartigianato Varese Artser, e una autorità nel panorama nazionale sul tema.

Tanti gli argomenti che andranno a comporre il puzzle della mattinata, dalla definizione della presenza del negozio o dell’azienda sui media digitali, alle soluzioni pubblicitarie per il business (Google e Facebook), dalla presenza nelle ricerche su Google alla pagina Facebook come strumento di customer care, fino all’impiego della messaggistica di WhatsApp all’attività di una azienda e alla gestione (non semplice) di quella variabile fondamentale per gli affari di un’impresa che è la reputazione online.

«Scoprire come mettere a sistema tutti gli strumenti offerti dal digitale è decisivo per imprese e commercianti ma anche funzionale per la rivitalizzazione del tessuto economico locale e per la valorizzazione di un patrimonio, aziendale e sociale, che la città di Saronno e Confartigianato Varese Artser sono insieme fortemente intenzionati a sostenere con tutti i mezzi possibili, a cominciare da quello della formazione».