Risse e degrado, il minimarket di via Miani chiuderà alle 19.30

Troppe risse, troppi interventi della Polizia Locale, troppe segnalazioni da parte dei cittadini. Il minimarket di via Miani, a due passi dal centro di Busto Arsizio, da oggi non potrà più agitare le notti del quartiere. Il sindaco ha infatti disposto la chiusura del negozio per le 19.30.

“Gruppi di giovani consumano bevande alcooliche, particolarmente birre in bottiglie di vetro, acquistate presso il predetto esercizio -scrive in una relazione la Polizia Locale-. Più precisamente si verifica che, dopo aver acquistato bevande alcoliche, i citati gruppi di persone si trattengono nelle adiacenze anche per alcune ore per poter proseguire agevolmente nei successivi acquisti di bevande e consumazioni, mettendo in atto comportamenti incongrui tipici dell’ubriachezza molesta quali schiamazzi, liti, rottura di bottiglie di vetro e abbandono dei cocci”.

Una situazione che si trascina già dall’estate 2017, periodo al quale risale il primo esposto di un cittadino. Da quel momento sono stati tanti gli interventi delle forze dell’ordine e dei residenti al punto che adesso il sindaco Emanuele Antonelli ha firmato il decreto che impone la chiusura anticipata del negozio. «È un problema molto sentito soprattutto d’estate dal momento che in quel luogo si possono comprare bottiglie di birra a basso costo» commenta l’assessore alla sicurezza, Max Rogora, che precisa: «non c’è nessuna volontà di penalizzare nessuno o di colpire i giovani, ma le leggi vanno rispettate e là si è superato il limite»