Serie D: Castellanzese, Legnano e Caronnese in casa

(Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

Prosegue senza soste il campionato di Serie D. Avranno opportunità casalinghe da sfruttare Castellanzese, Legnano e Caronnese domenica 29 settembre.

GIRONE A

CARONNESE – SERAVEZZA POZZI

Dopo il passo falso di Prato, la Caronnese è in cerca del pronto riscatto per restare nelle zone alte della classifica. La squadra di mister Roberto Gatti ospiterà al “Comunale” i toscani del Seravezza Pozzi (domenica ore 15.30) in cerca di una vittoria. La squadra della provincia di Lucca arriva dalla sconfitta 2-0 di Chieri, ma in settimana per la Coppa Italia ha battuto 2-1 il Grosseto, dimostrandosi una formazione pericolosa.

5A GIORNATA: Borgosesia – Casale; Bra – Ligorna; Caronnese – Seravezza Pozzi; Fezzanese – Fossano; Lavagnese – Prato; Lucchese – Sanremese; Real Fort Querceto – Ghiviborgo; Vado – Savona; Verbania – Chieri. CLASSIFICA: Ghivizzano Borgoamozzano 10; Fezzanese 9; Real Fort Querceta 8; Prato, Fossano, Caronnese 7; Chieri, Borgosesia 6; Sanremese, Casale, Seravezza Pozzi 5; Savona 4; Lucchese, Verbania 3; Lavagnese, Vado 2; Ligorna, Bra 0.

GIRONE B

CASTELLANZESE – CARAVAGGIO

Esordio per Achille Mazzoleni sulla panchina della Castellanzese dopo l’esonero di Fiorenzo Roncari. Il nuovo allenatore dovrà riportare alla vittoria i neroverdi per riuscire a migliorare una classifiche che vede la Castellanzese nei bassi fondi del Girone con solo 3 punti. Purtroppo la prima al “Provasi” sarà a porte chiuse per i lavori in corso all’impianto di via Cadorna.

LEGNANO – SCANZOROSCIATE

Vuole continuare la striscia positiva il Legnano, che dopo il colpo in casa del Ponte San Pietro punta in alto. Al “Mari” arriva però un avversario scomodo come lo Scanzorosciate, che arriva dal successo di settimana scorsa contro la Castellanzese. Per i lilla c’è però l’occasione di restare nelle zone nobili della graduatoria e iniziare a vedere la classifica da una panoramica diversa.