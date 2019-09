Il “servizio di ascolto” dei Carabinieri fa tappa a Borsano

Continua il “Servizio di Ascolto” promosso dal comando dei Carabinieri di Busto Arsizio in collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Dopo la prima serata che si è svolta a Sacconago, il secondo appuntamento è in programma a Borsano nella sala della Casa della Salute in via san Pietro per venerdì 13 settembre.

Sarà presente il vicesindaco e assessore a Identità, Cultura e Sviluppo del territorio Manuela Maffioli. Al centro dell’incontro tematiche sociali e di pubblica sicurezza, ma sarà possibile anche presentare situazioni personali in cui potrebbe servire l’intervento delle forze dell’ordine.

Questi i prossimi appuntamenti:

Venerdì 20 settembre alle 18.00 presso l’aula del centro tessile Cotoniero a S. Anna

Venerdì 27 settembre alle 18.00 a Beata Giuliana presso la ex tensostruttura in via Salgari.