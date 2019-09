“Sguardi su Arona”, tour guidati alla scoperta dei gioielli della città

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona presenta la nuova edizione di “Sguardi su Arona”, un programma di quattro visite guidate gratuite che si terranno ogni sabato di ottobre. L’iniziativa avrà inizio sabato 5 ottobre dalle ore 10.00 con la possibilità di visitare la Chiesa di Santa Maria di Loreto “Un’opera ambiziosa nel cuore commerciale della città”, con approfondimento sulle figure della contessa Margherita Trivulzio Borromeo e del figlio, il Cardinale Federico Borromeo.

Ritrovo in Piazza del Popolo.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 12 ottobre dalle ore 10.00 con “Il viaggio dei Martiri e l’Arona Medievale” e partirà dalla storia dei Santi Martiri e attraverso opere che li rappresentano e conservate nella chiesa a loro dedicata; si compirà un viaggio alla scoperta di Arona e del complesso dell’antica abbazia benedettina. Si potrà visitare la chiesa dei Santi Martiri, Piazza San Graziano e il cortile del palazzo comunale.

Ritrovo davanti al Municipio

Nel terzo appuntamento, sabato 19 ottobre dalle ore 10.00, dal titolo: “chi era costui : le vie ci raccontano … ancora”, si percorrerà una passeggiata alla scoperta dei personaggi che hanno dato i nomi alle vie della nostra città di Arona, lungo un percorso che si sviluppa da via Martiri a via Roma.

Ritrovo davanti al Municipio

Ultimo appuntamento sarà il giorno sabato 26 ottobre dalle ore 10.00, che si concluderà con l’evento tour : “il Corso dei ricordi” lungo le vie del centro fino raggiungere Piazza del Popolo, un tempo porto commerciale e cuore pulsante delle attività di scambio tra i maggiori centri del lago Maggiore.

Ritrovo davanti al Municipio

Così, l’Assessore alla Cultura Chiara Autunno commenta l’iniziativa: “Anche quest’anno, il mese di ottobre viene dedicato alle visite guidate che nelle scorse edizioni hanno suscitato un forte interesse da parte del pubblico; è l’occasione per approfondire alcuni argomenti e aspetti della nostra città accompagnati da guide preparate che sapranno soddisfare la curiosità dei partecipanti. Proporre le visite nel mese di ottobre permette di arricchire l’offerta culturale ampliando la stagione turistica. Nell’anno in cui è stato lanciato il progetto Arona LakeShopping, in collaborazione con le Associazioni di categoria e i commercianti della città, abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti che riguardano proprio la storia della vita commerciale della nostra città; il progetto, inaugurato nel mese di luglio, mira a contrastare la concorrenza delle vendite on line e dei grossi centri commerciali che mette in sofferenza le attività cittadine”.

Le visite saranno curate dall’Associazione culturale ProntoGuide – visite&cultura. È consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Arona in Largo Vidale – tel. 0322 243601.