Si ribaltano in auto, due giovani ricoverati in ospedale

Nella serata di sabato 21 settembre, alle ore 21, vigili del fuoco e ambulanze sono intervenuti nel comune di Comerio, in via G. Borghi per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica che hanno prestato soccorso ai due giovani rimasti coinvolti: un ragazzo di 26 anni è una ragazza di 27 ricoverati all’ospedale di circolo a Varese in codice giallo e verde.