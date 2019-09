Simone Pintori alla guida del Kiwanis Club Gallarate

Inizia un nuovo anno, il 2019/2020, per il Kiwanis Club Gallarate. Guidato ora dal nuovo presidente Simone Pintori, consigliere comunale di Sesto Calende.

«Prima di tutto è doveroso ringraziare il presidente uscente Matteo Urrico, che allungando di un anno il suo impegno mi ha permesso di dedicarmi allo svolgimento dell’anno del Comune Europo dello Sport, cosicché possa adesso dedicarmi a pieno a questo impegno importante che mi vedrà in prima linea, insieme alla mia vicepresidente Samantha Grivo, al giovane direttivo e a tutti i soci, coinvolto nelle importanti iniziative che verranno realizzate durante tutto il prossimo anno sociale» commenta Pintori. «Seguo il Kiwanis da tanti anni e il Club di Gallarate dall’inizio e quello che mi ha colpito fin da subito è la dedizione quasi esclusiva a tutti i bambini e al loro futuro» (nella foto, il logo disegnato per l’anno di presidenza).

La serata di venerdì 27 settembre dalle ore 20.00 al Ristorante Postporta di Gallarate, dedicata al “passaggio della campana” tra il presidente uscente e il nuovo vedrà il coinvolgimento anche del Club di Busto Arsizio dove la presidente uscente Elonora Carabelli lascerà il posto ad un “Kiwaniano di lunga data”, Marzio Carabelli. Sarà presente anche il Presidente del Club di Varese oltre che ad altre cariche importanti del Kiwanis.

«Durante la serata presenterò l’idea del mio percorso da Presidente che avrà come scopo quello di seminare un piccolo seme di consapevolezza nell’animo dei piccoli ma sopratutto dei grandi, con la volontà di costruire al meglio il futuro di domani» continua Pintori, «lo farò con l’aiuto di associazioni, enti, professionisti, donne e uomini speciali che ci aiuteranno in questa esperienza, cercando il più possibile di uscire dagli schemi e portare nel mondo i valori del Kiwanis, senza dimenticare tutte quelle iniziative che il club ha contribuito a costruire in questi anni” conclude il nuovo presidente».

Tra gli ospiti della serata è prevista la presenza di Martina Rabbolini, nuotatrice paralimpica già presente a Rio nel 2016.