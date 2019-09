Sulla Via Francisca: tappa a Marnate

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Marnate.

Marnate è uno dei paesi della Valle Olona. Si estende su un territorio pianeggiante che sovrasta la valle del fiume, sale leggermente in collina dove si trova la frazione di Nizzolina, con l’area industriale e la parte boschiva.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Marnate:

Incontriamo il consigliere comunale delegato all’ambiente Gianluigi Guzzetti

Sara Liguori è assessore comunale alla Cultura

Lasciamo Marnate pronti alle prossime tappe della via Francisca