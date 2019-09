Il treno va lungo, i viaggiatori scendono sui binari

Una fermata (quasi) saltata. È successo nel pomeriggio di giovedì 26 settembre quando il treno 10419 in viaggio da Arona a Milano Porta Garibaldi si stava dimenticando la fermata di Vergiate.

Secondo quanto racconta una nostra lettrice il treno -partito da Arona alle 14.06 e che viaggiava già con un ritardo di 15 minuti- avrebbe così frenato bruscamente, arrestandosi con solo l’ultima carrozza ancora nei pressi della stazione. A quel punto il capotreno avrebbe invitato i passeggeri in salita e quelli in discesa dal treno a recarsi verso l’ultima porta del convoglio, unico varco per imbarcare o sbarcare i passeggeri.

Trenord -contattata da VareseNews- sta verificando l’accaduto. L’azienda spiega comunque che quella raccontata dalla nostra lettrice è la procedura standard da seguire nel caso in cui un treno andasse lungo rispetto alla fermata prevista.