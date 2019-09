Trovato in un canalone il corpo di un anziano scomparso

È stato ritrovato in un canalone, dopo 8 giorni di ricerche il corpo di Ferruccio Ferraris l’anziano scomparso nella zona del Verbano-Cusio-Ossola. Era in un canalone a Coipo non distante dal luogo dove era stato visto l’ultima volta poco prima di mezzogiorno domenica scorsa.

Sono state le squadre impegnate nella massiccia operazione di ricerca ad individuare il corpo del povero anziano domenica 15 settembre alle 6. Sul posto per il recupero della salma anche un elicottero dei Vigili del fuoco, che già domenica scorsa aveva sorvolato a lungo la zona in cerca di sue tracce. (foto di repertorio)

Del 72enne si era occupata anche la trasmissione Rai ‘Chi l’ha Visto’.

