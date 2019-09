Valgrande protagonista al Cai

Quando si parla di Valgrande si intende l’area di Wilderness più vasta d’Italia. Qui la Natura è regina: un dedalo di valli e canaloni, forre profonde dirupate, torrenti nascosti e pozze indaco, un’oasi di biodiversità lontana dall’antropizzazione.

Un luogo da frequentare come “discepoli silenziosi”. Ma la Valgrande è anche storia nel suo vivo racconto di una civiltà montanara fatta di contadini, pastori, boscaioli e partigiani, narrato dai luoghi e dalla gente dei paesi che circondano quest’area fra il Verbano, l’Ossola, la Val Vigezzo, la Valle Cannobina e Intrasca.

E la Valgrande sarà protagonista di una serata organizzata dal Cai di Gazzada Schianno. Appuntamento venerdì 20 settembre alle ore 21.15 nella sede del Cai di Gazzada Schianno, via Roma 18, per assistere a “Le ali della Val Grande” relatore Valter Castoldi (ingresso libero per i soci del Cai).