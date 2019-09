Veggy e Vegan, una prima “col botto” ai corsi Tigros

Sarà una “prima” sia per l’argomento che per la chef coinvolta il prossimo corso Tigros: martedì Martedì 17 settembre al Buongusto di Gerenzano (in via Carducci 21) l’argomento è di grande attualità: la cucina Veggy e Vegan.

A parlarne ci sarà, per la prima volta, una vera guru sull’argomento: Daniela Cicioni, Chef consulente di Alta Cucina Vegana e Crudista, insegnante e ricercatrice reduce dall’ultima edizione di Identità Golose, che nel giugno del 2014 ha vinto la prima edizione del Contest Internazionale di Cucina Vegana “The Vegetarian Chance” organizzato dallo Chef Pietro Leemann, mentre nel 2017 ha creato e messo in produzione il primo fermentato “non formaggio”che porta il suo nome, realizzato attraverso la fermentazione di mandorle e anacardi.

L’appuntamento è per le 17al buongusto di Gerenzano, in via Carducci 21, il 17 settembre 2019. Le prenotazioni sono chiuse per questo evento: per conoscere quali saranno i prossimi, consultate il sito di Tigros alla pagina “corsi”.