Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese e ANCL UP di Varese organizzano per il 27 settembre il convegno accreditato “La Polizza Responsabilità Civile Professionale per i Consulenti del Lavoro Welfare, opportunità per la soluzione della crisi d’impresa”. L’incontro è in programma al Centro Congressi Ville Ponti, dalle 14 e 30 e alle 18 e 30. Il programma si aprirà con il saluto del Presidente di ANCL Up di Varese, segue accreditamenti & Crediti Formativi.

Ai Consulenti del Lavoro, si riconoscono 4 crediti formativi. La partecipazione al convegno è utile per il rilascio dell’attestazione valida ai fini della formazione continua obbligatoria

per i Consulenti del Lavoro. Relatori: Avv. Claudio Casiraghi, Dott. Andrea Bazzani BIG Insurance Brokers, Affinity partner MARSH, Referenti di zona per la convenzione nazionale con Ordine dei Consulenti del Lavoro, Dott.ssa Loredana Buzzanca.

Informazione e contatti: a partire dalle ore 14.00 si procederà alla registrazione dei partecipanti. Per qualsiasi informazione supplementare può contattare i nostri uffici al numero +39 0332 239360 o scrivere all’indirizzo email formazione@consulentilavoro.varese.it.

Con la partecipazione di Sponsor ANCL 2019/20. Costo partecipazione: €15,00.