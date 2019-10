130 camperisti “in gita” alla Schiranna

Hanno parcheggiato i camper alla Schiranna e poi, per due giorni, quasi tre, visiteranno il lago e il Sacro Monte. Niente di straordinario? Certo se non fosse che i camper sono quasi 130.

Una “gita organizzata” da due club che raggruppano appassionati camperesti che girano tutto il mondo. Questa volta la meta scelta era vicina, quasi dietro l’angolo: il Varesotto.

Caricata la bici sul camper (e la famiglia) il gruppo è partito venerdì alla volta della Schiranna: hanno lasciato i mezzi nell’ampio parcheggio e poi, noleggiato un pullman, hanno cominciato a girare la zona attorno al lago. Hanno visitato il Birrificio Poretti e domani, domenica 13 ottobre, andranno al Sacro Monte.

Un bel modo per condividere la passione per il camper e quella per le gite: “In una società che porta a chiudersi in se stessi, noi amiamo l’aggregazione, vivere l’amicizia e creare opportunità per coniugare la socializzazione ed il divertimento con la conoscenza del territorio, nella più assoluta libertà di partecipazione – scrive sul sito il gruppo “Tanta strada in camper”. Siamo “punto di riferimento” per coloro che amano il camperismo e la vita all’aria aperta, in tutte le sue forme, fino a farne una vera e propria “filosofia di vita”.