Ad Halloween una merenda “da paura” per tutti i mostricciatoli

Halloween si avvicina e i piccoli mostri sono pronti a scatenarsi tra maschere da urlo e dolcetti paurosamente buoni.

Prima di lasciare spazio alla serata più monstre dell’anno, “Lupis” e “Marameo” vi aspettano per un pomeriggio mostruosamente buono: una merenda “da paura” è pronta a trasformare il vostro Halloween il più gustoso di sempre.

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre in Galleria Vicolo Del Caldo a Saronno, tra divertimento e tante bontà succulente per tutti i bambini. Lupis e Marameo vi aspettano per gustare i dolci più paurosi e appetitosi, a partire dalle 16.30 e fino alle 18.30. Pensa allo scherzetto, il dolcetto è già pronto da gustare!