“Adotta un Dae”, missione compiuta grazie ai Cislaghesi. Il progetto dell’associazione Cislagocuore Onlus e patrocinato dal Comune di Cislago è giunto al termine in un solo mese. «Grazie al cuore dei Cislaghesi, sempre in prima linea per iniziative di solidarietà, tutte le 14 postazione DAE distribuite per il paese sono state adottate, permettendo così di sostenere la spesa del cambio batteria e delle piastre – spiegano dall’associazione -. Non solo: siamo anche riusciti a ripristinare con un nuovo defibrillatore quello rubato mesi fa da ignoti presso la stazione Nord. E a breve nascerà la quindicesima colonnina DAE presso il parco degli Alpini in via Colombo».

«Cislago ha dimostrato nuovamente di avere a cuore il proprio paese, non solo associazioni hanno aderito, ma anche aziende e cittadini privati – proseguono -. Un enorme grazie va a Avis Cislago, 5 Cascine running, US Cistellum Calcio, Zaminato Srl, Mantegazza Automotive, W.M. Service snc, Fattorecasa.it, Levisalumi srl, Associazione Amici della Massina, Associazione Alpini Varese Sez Cislago, Cav. Gianfranco Moresco, Sig.ra Pogliano Barbara, Sigg Landoni Massimo e Gabriele, Sig.ra Sabrina Vanzulli, Famiglia Pesce. Colgo inoltre l’occasione per ricordare l’importanza della diffusione dei defibrillatori e della conseguente formazione: ogni anno sono sempre più le persone che sopravvivono ad un arresto cardiocircolatorio grazie al primo intervento di cittadini in grado di effettuare un massaggio cardiaco e alla comparsa sempre più capillare di questi apparecchi salvavita. Per info sui nostri corsi: cislagocuore@gmail.com».