Aggredì le dipendenti di una gelateria, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Busto Arsizio, a conclusione di una breve attività di accertamento, hanno identificato e denunciato per i reati di diffamazione e minaccia un 50enne pregiudicato; nei confronti dell’uomo sono stati raccolti indizi di colpevolezza in ordine all’aggressione verbale consumata ai danni delle giovanissime (poco più che ventenni) commesse della gelateria del centro storico di Busto Arsizio nella metà del mese in corso (il 12 ottobre).

Ancora non chiare le ragioni che hanno portato l’uomo a tale condotta: si ritiene che lo stesso fosse in stato di alterazione a seguito di assunzione di bevande alcoliche e che, ritenendo che quella attività commerciale fornisse anche alcolici al diniego delle “ragazze” avesse assunto un atteggiamento immotivatamente aggressivo e violento.