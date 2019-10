Al palaghiaccio torna in voga il curling

I primi esperimenti hanno riscosso un certo successo, e per questo motivo gli organizzatori rilanciano. Domenica 20 ottobre al palaghiaccio di Varese, dalle ore 19,30, sarà di nuovo possibile provare a praticare il curling, curiosa disciplina inserita anche nel programma olimpico invernale che proprio nel periodo dei Giochi vive i propri momenti di gloria anche nel nostro Paese.

La formula dell’appuntamento è la medesima dello scorso aprile: un aperitivo accompagnato dalla possibilità di provare il gioco (il costo è di 10 euro) grazie all’assistenza e alla supervisione di istruttori qualificati. La “Varese Curling” ha come punto di riferimento l’ex giocatore di hockey, ed ex presidente dei Mastini, Davide Quilici: la società si sta strutturando, ha acquistato l’attrezzatura necessaria e ora ha iniziato questa attività di reclutamento. Chi vuole partecipare può prenotarsi (consigliato) con un SMS al numero 371-3050744.

Il curling, tra l’altro, sta ricevendo una certa attenzione anche a livello federale: l’assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina ha automaticamente promosso le nazionali a quell’edizione dei Giochi in qualità di nazione ospitante. Ora però l’intenzione è quella di ampliare il più possibile la base dei praticanti, e iniziative come quella del PalAlbani sono certamente gradite in questo senso.