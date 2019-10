Alla scoperta dei diritti delle mamme

Il cerchio delle mamme si stringe attorno alla giurista per fare il punto su tutti gli aspetti legali della maternità, tra opportunità, lavoro e agevolazioni. Questo il tema del prossimo incontro “I diritti delle mamme” promosso dalle Mamme in cerchio per venerdì 18 ottobre alle ore 10 nella sede di via Volta 44, ad Azzate.

La mattinata sarà coordinata da Benedetta Chiodaroli, laureata e dottoranda presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica e mamma che, com’è nello spirito dell’associazione, mette a disposizione delle altre mamme le proprie competenze in un’ottica di solidarietà familiare reciproca.

Conoscere tutti i diritti delle mamme lavoratrici in merito a maternità, congedi e allattamento e fare chiarezza sulle diverse misure e agevolazioni economiche a sostegno della maternità è lo scopo dell’incontro.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni 348 6646880 oppure www.mammeincerchio.org.