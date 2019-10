Arrivano (un po’ più tardi) i kit per la raccolta differenziata

Il fatto che non se ne avesse avuto ancora notizia ha fatto temere i varesini del fatto che quest’anno non sarebbero stati consegnati gli attesi kit per la raccolta differenziata che Aspem, e poi Acsm Agam Ambiente, hanno sempre fornito ai cittadini.

Le vicende del servizio di raccolta, che secondo un bando dovrebbe passare dalla gestione Acsm Agam Ambiente alla nuova aggiudicataria, hanno fatto pensare che il gradito servizio non sarebbe stato riproposto quest’anno: anche perchè di norma la dotazione di sacchetti per la raccolta differenziata per l’intero anno veniva di solito consegnata tra ottobre e novembre.

Nei prossimi giorni però i clienti riceveranno la lettera di Acsm Agam Ambiente che comunicherà le modalità per il ritiro del kit dei sacchi da utilizzare per la raccolta differenziata nel comune di Varese: una lettera, come ogni anno, da conservare perchè contiene anche le indicazioni del numero di sacchi di cui la famiglia che l’ha ricevuta ha diritto.

L’unica differenza, rispetto agli anni passati, saranno i tempi: i kit saranno infatti in distribuzione da lunedì 13 gennaio a sabato 15 febbraio 2020.