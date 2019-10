Arte, fiabe e selfie: ecco chi ha vinto il Premio Pontemagico

(Sopra: la vincitrice Aleksandra Damnjanovic con il sindaco Massimo Mastromarino) – Si è svolta domenica pomeriggio in riva al lago la premiazione dell’edizione 2019 del Premio Pontemagico, la manifestazione culturale transfrontaliera che unisce da molti anni le due comunità divise da un confine ma unite dal ponte sul fiume Tresa: Lavena Ponte Tresa e la Ponte Tresa svizzera.

La vittoria del premio letterario, sezione adulti, è andata ad Aleksandra Damnjanovic, scrittrice e poetessa di Cadegliano Viconago che ha presentato la fiaba “Il vento tra le corde”. Secondo posto per Vanes Ferlini di Imola, con “La quercia parlante”, mentre al terzo posto si è piazzato Alessandro Verrusio di Acerra (Na) con “Il Re prima volta”.

Per sezione “Scrittori in erba”, primo posto per la Scuola primaria Manzoni di Parabiago con la fiaba “Albero Mamma”. Secondo classificato Gabriele Cervone di Lavena Ponte Tresa con la fiaba “Il drago disordinato e un po’ sbadato”. Terzo posto per Nina Rachele Galva di Ispra con la fiaba “Il robot e la plastica nell’acqua del mare”.

L’artista ticinese Fabio Bernasconi si è aggiudicato la seconda edizione del concorso di arte ambientale. La sua opera “Passaggi di tempo” sarà installata sul lungolago di Lavena Ponte Tresa ed andrà ad arricchire il Sentiero dell’arte.

Infine è stato premiato il concorso fotografico “Un selfie sul Ceresio”. A vincere è stato Saul Greco, con una foto piena d’amore, perfettamente in sintonia con la cornice: un cuore di legno realizzato dall’artista Marco Sommaruga.

A consegnare i premi il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino e l’assessore alla cultura Valentina Boniotto, mentre l’attrice Silvia Sartorio ha emozionato il pubblico leggendo alcuni brani.

La bella giornata è stata accompagnata dalla musica del Corpo musicale Puccini di Lavena Ponte Tresa.