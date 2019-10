La “artista di strada” al Terminal 1 di Malpensa

Ha fatto un po’ sorridere e un po’ discutere la presenza, al Terminal 1 di Malpensa, di una “artista di strada” che si è presentata in aeroporto e ha improvvisato uno show, sotto un manifesto pubblicitario “a tema”.

Pare che sia in aeroporto a Malpensa già da qualche giorno. Come si vede dal video, la donna aveva con sé – come una vera “busker” – anche un cappello per raccogliere le donazioni di chi passava in zona. Del resto, a Roma c’è chi riesce a raccogliere monete da chi paga per non fargli far nulla…