Attenti alla “doccia” al dosso di viale Alfieri

Il nuovo dosso su viale Alfieri sta creando qualche problema in questa giornata di pioggia. In prossimità dell’avvallamento realizzato per rallentare il traffico e agevolare i pedoni nell’attraversamento, si è rivelato un boomerang per gli stessi utenti deboli della strada che rischiano di essere “docciati” da ogni auto che passa.

La segnalazione sul gruppo facebook del quartiere Sant’Edoardo non è passata inosservata grazie alle foto postate da un’utente. Sembra che chi ha realizzato il dosso non abbia pensato alle pendenze e alla mancanza di un canale di scolo dell’acqua piovana che, naturalmente, si è accumulata formando un piccolo laghetto.

I passaggi pedonali rialzati stanno spuntando come funghi in città e sulla loro utilità nessuno eccepisce. La fretta di portare sicurezza sulle strade di Busto, però, in questo caso sembra essere stata cattiva consigliera.