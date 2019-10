Attivo il secondo Fotored sulla Briantea

Stessa strada, stesso incrocio, direzione opposta.

Dopo l’installazione nel mese di gennaio del primo Fotored – il rilevatore di passaggi con il semaforo rosso – in direzione Varese, da sabato 5 ottobre è stato attivato anche il suo “gemello” in direzione Como.

La Briantea – in particolare nel tratto di via Martiri Patrioti -, la strada principale di Malnate che divide in due la città, è sotto studio per riuscire a migliorare la viabilità e aumentare la sicurezza e rientrerà anche nel progetto del Pums.