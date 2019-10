Avis Provinciale festeggia i 60 anni con tre appuntamenti al cinema

Tre appuntamenti al cinema per celebrare i 60 anni di Avis Provinciale Varese: le date sono in calendario nei mesi di ottobre e novembre in tre diverse località della provincia e sono il frutto della volontà di proporre un momento di riflessione, aperto a tutti, attraverso il grande schermo. A guidare la visione del film ci sarà sempre Paolo Castelli, docente di cinema presso i Politecnico di Milano. Le pellicole non sono state scelte a caso, ma sono legate dal tema della solidarietà e del dono in generale per richiamare il forte impegno di Avis che è sinonimo non solo di dono del sangue, ma più in generale di promozione della solidarietà.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 ottobre a Saronno (Cinema Prealpi ore 21) con “Bianca come il latte rossa come il sangue”, si prosegue il 25 ottobre con “Children Act Il verdetto” (Bisuschio, cinema parrocchiale, ore 21) e infine il 15 novembre sarà la volta di “Una settimana da Dio” (Busto Arsizio Cinema Manzoni ore 21).

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito.