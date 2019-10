Tutti al cinema, offre l’Avis

Questa sera, venerdì 25 ottobre, alle 21 al Cinema Teatro San Giorgio di Bisuschio è in programma la proiezione del film “Il verdetto“, con Emma Thompson, tratto dal romanzo “La ballata di Adam Henry” di Ian Mc Ewan.

L’evento, gratuito, è offerto dall’Avis provinciale in occasione dei 60 anni di attività dell’associazione in provincia di Varese.

L’iniziativa nasce dalla volontà di proporre un momento di riflessione, aperto a tutti, attraverso il grande schermo. A guidare la visione del film ci sarà sempre Paolo Castelli, docente di cinema presso il Politecnico di Milano. Il film propone una storia legata al tema della solidarietà e del dono in generale per richiamare il forte impegno di Avis che è sinonimo non solo di dono del sangue, ma più in generale di promozione della solidarietà.