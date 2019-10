Banco Bpm Sport Management, il campionato riparte da Palermo

L’attesa è finita: domani, sabato 5 ottobre alle ore 18.00 il Banco Bpm Sport Management esordirà per la prima di campionato a Palermo, ospite della matricola Telimar.

I mastini ripartono dal gruppo guidato dall’allenatore Marco Baldineti e da un nuovo capitano, Cristiano Mirarchi, che ha preso il posto del partente Stefano Luongo, di ritorno alla Pro Recco dopo i tre anni positivi a Busto Arsizio.

Tre i nuovi innesti per il Banco Bom: gli ex Bogliasco Roberto Ravina e Giacomo Lanzoni oltre a Damiano Caponero proveniente dal Koper Primorska.

Oltre a loro anche tanti altri giovani che faranno parte dell’organico che graviterà sulla prima squadra tutti provenienti dal settore giovanili bustocco oltre a Francesco Luca Bet l’anno passato alla Pavia Pallanuoto. Le conferme sono state invece quelle dei due campioni del mondo Gianmarco Nicosia e Vincenzo Dolce oltre a quelle di Mirko Franzoni, Alessio Rosanò, Giuseppe Valentino, Giacomo Marchetti, Luca Damonte, Giacomo Casasola e Lorenzo Bruni.

A presentare il primo impegno stagionale di campionato non poteva che essere il nuovo capitano, Cristiano Mirarchi: «Sarà un campionato difficile, con tante squadre che si sono rinforzate. Sono sicuro che sarà un campionato competitivo. Noi avremo tanti giovani in squadra e dovremo aiutarli a crescere, in particolar modo io che sono il capitano. È la prima volta che si affacciano a un campionato di A1 e per loro ci sarà inevitabilmente un periodo di prova e adattamento. Sarà anche compito mio aiutarli a far sì che questa transizione verso il mondo dei grandi avvenga nel miglior modo possibile. Palermo è una neopromossa, una bella realtà, ben attrezzata, che gioca in un campo difficile sono molto motivati essendo il loro esordio. Ci aspetta una partita tosta. Cosa dire sulle nuove regole? Che molti di noi domani le affronteranno per la prima volta in competizione ufficiali. Siamo andati anche alla riunione arbitri a Milano per capire le direttive che ci saranno e anche se ci siamo allenati sarà la prima volta. Sono convinto che sarà una cosa molto interessante».

Cambia anche il campionato, che non vedrà più le final six per l’assegnazione dello Scudetto, ma uno scontro diretto tra le prime due classificate. Il terzo posto, che assegnerà l’ultimo pass utile per partecipare alla Champions League, sarà determinato dal confronto tra la terza e la quarta classificata. Il quinto posto, ultimo per partecipare alla Euro Cup della stagione successiva, sarà determinato dalla classifica della stagione regolare. L’ultima squadra classificata retrocederà in serie A2, la seconda retrocessione invece sarà sancita dallo scontro tra le società dodicesima e tredicesima classificate.