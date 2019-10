Bassi Maestro in biblioteca, il rapper e produttore si racconta

Come una passione musicale può diventare una professione? A raccontarlo sarà il rapper e produttore musicale Bassi Maestro, accompagnato dal rapper Kaso. L’appuntamento è per domenica 20 ottobre, alle 16, alla Biblioteca di Varese (via Sacco).

Davide Bassi, conosciuto artisticamente come Bassi Maestro, racconterà la sua esperienza e durante l’incontro metterà in luce le abilità e le competenze necessarie per affrontare la professione di musicista e 360 gradi. L’incontro, libero e gratuito, è organizzato da Cfm Barasso in collaborazione con il Comune di Varese e Biblioteca civica di Varese.

Davide Bassi nasce a Milano e si avvicina al djing nei primi anni ‘80, quando, travolto dalla cultura Hip Hop, decide di immergervisi. Diventato produttore, rapper, ingegnere del suono, viene conosciuto dai più grazie al rap, anche se sono in molti ad apprezzare anche le sue doti da dj. Possessore di una vastissima libreria di vinili, è da sempre molto vicino al mondo della disco & club culture. Instancabile, dopo aver collaborato con i maggiori nomi della musica Rap italiana, ha recentemente cambiato direzione creativa dando vita ad un nuovo progetto denominato “North of Loreto”.