Botta e risposta a lieto fine: i Mastini sono in testa da soli

Ci sono voluti oltre 62′ di gioco effettivo – quindi l’overtime – e cinque reti messe a segno ma alla fine i Mastini ce l’hanno fatta. I gialloneri di Massimo Da Rin centrano la vittoria nel big match della Italian Hockey League superando il Merano per 5-4 e chiudendo con una marcatura di Franchini un “botta e risposta” estenuante.

Il Varese è andato in vantaggio per ben quattro volte, e in ogni circostanza il Merano è riuscito a replicare con puntualità svizzera, strozzando in gola a ripetizione le urla di gioia degli oltre 700 spettatori che hanno preso posto al PalAlbani, creando un clima d’altri tempi contro un’avversaria storica. Ma alla fine il boato di festa è stato ancora più grande, perché la rete conclusiva di Franchini (anche 3 assist al suo attivo!) ha dato ai gialloneri anche la vetta solitaria della classifica, come non accadeva da millenni.

Con i due punti conquistati (uno quello andato al Merano, per via del fatto che il match è terminato al supplementare) infatti, i ragazzi di Da Rin balzano al comando della IHL rintuzzando anche il tentativo di risalita del Bressanone che si è imposto con un netto 1-4 a Como. Ora i Mastini sono attesi dal turno di riposo e, presumibilmente, lasceranno “la maglia rosa” proprio alle Aquile, ma per il momento Perna e soci hanno tracciato le gerarchie.

LA PARTITA

Il Varese ci ha messo mezzo minuto per passare a condurre con una combinazione Perna-Vanetti che quest’ultimo ha concretizzato battendo subito il portiere Tragust. La risposta meranese è stata immediata: Tura è subito preciso negli interventi ma a metà periodo un errore difensivo consente a Faggioni di siglare l’1-1 in situazione di rebound. Prima della sirena però, è ancora il PalAlbani a festeggiare: passaggio perfetto di “Marci” Borghi in direzione di Perna che piazza il disco alle spalle del portiere ospite. Trogust però è perfetto nello sventare sullo stesso Borghi e a evitare guai con l’uomo in meno.

Il Merano poi, parte meglio nel terzo centrale e pareggia subito con Lo Presti, lasciato troppo solo nei pressi della gabbia su azione di contropiede. Alla mezz’ora però il Varese passa di nuovo, nonostante le prodezze di Trogust: Franchini è l’assist-man, Marcello Borghi il finalizzatore per il 3-2 bosino. Un’altra sbavatura in difesa, però consente a Pontus Moren di pareggiare con un tiro imprendibile.

Il terzo drittel inizia come il primo, con una rete del Varese dopo una manciata di secondi: questa volta il passaggio smarcante è di Asinelli e la marcatura di Raimondi. I Mastini però non sfruttano l’ennesima superiorità e vengono puniti per la quarta volta dalle Aquile, a segno con Nardi da posizione angolata con 12′ da giocare. Un tratto di partita che non ha prodotto altre marcature, e così il big match è andato al supplementare: a questo punto Tura è abile a salvare sottomisura sullo stesso Nardi. E così il quinto vantaggio varesino è divenuto quello decisivo: Franchini riceve da Vanetti, dribbla gli avversari e beffa Tragust con un tocco dal basso verso l’alto. Il colpo del KO.