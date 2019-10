Cantiere sulla statale, cauto ottimismo dopo il primo giorno

Il mercato di Luino e i pullman di turisti in arrivo.

L’avvicinarsi del weekend e l’incremento di traffico turistico del fine settimana.

Il possibile imbottigliamento nell’area cantiere di un mezzo pesante che ignori i cartelli.

Alla fine i rischi delineati sulla viabilità della strada statale del Verbano orientale sono questi, a fronte delle somme che possono tirarsi dopo il primo giorno di semaforo a senso unico alternato all’altezza di Colmegna.

Il punto riguarderà dunque, nella giornata di oggi l’incremento di traffico da nord al mattino per via del mercato del mercoledì a Luino che porta in città ad ogni settimana migliaia di persone.

Positiva l’esperienza della prima giornata di ieri, martedì, con il traffico regolato a senso unico mediante impianto semaforico. Secondo Anas le attese, nei momenti di massimo passaggio, si sono attestate tra i tre e i cinque minuti.

Un tempo senza dubbio accettabile, tenuto conto del disagio prospettato.

