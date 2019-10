Casciago nel mirino dei ladri

Furti in serie nelle ultime notti a Casciago e nei paesi limitrofi.

Ad essere colpite numerose abitazioni con i proprietari all’interno, a tarda ora o alle prime luci del mattino: via Anadiga, via Campi Aperti e via Valtinella sono solo le ultime vie prese di mira dai ladri, in azione anche nella vicina Luvinate dove è stato visitato dai ladri anche il Bar Giardino oltre ad alcune case.

“Si sono verificati furti nel nostro territorio ed in comuni limitrofi, anche nelle prime ore del mattino. Mi sono interfacciato con il Comandante dei Carabinieri della stazione di Varese e le forze di Polizia, concordando di incrementare il pattugliamento nel nostro territorio – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -. In caso si notassero persone o movimenti sospetti, vi prego di segnalare chiamando le forze di Polizia. Stiamo cercando risorse, nel più breve tempo possibile per l’installazione di telecamere di video sorveglianza da collocare agli accessi del paese”.