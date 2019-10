“Centimetri di Anima”, protagonista la creatività

Una settimana densa di appuntamenti culturali per l’associazione “Centimetri di Anima“. Al Battistero di Velate si è concluso il weekend dedicato al vernissage Veli di poesia, ricco di emozioni e passione per la condivisione tra artisti ed organizzatori, Vareseguida, Beautiful Varese con Carla Tocchetti, Soraya Cordaro per Centimetri di Anima.

Venerdì 4 ottobre si è tenuto l’opening della mostra che ha interessato il pubblico con un flashmob artistico coinvolgente.

Protagonista la creatività, con il concept curato da Diana Agostinelli di Vareseguida e Alessandro Bordin, la voce di Soraya Cordaro con i testi di alcune poetesse italiane (Antonia Pozzi, Ada Negri, Felicita Morandi, Amalia Guglielminetti e Evelina Cattermole) eil grande coinvolgimento per la performance live.

«Siamo entusiasti per l’esito positivo di questa collaborazione – spiega Soraya Cordaro – . Ringrazio di cuore Diana, Alessandro e Carla per avermi coinvolta. Ora, il prossimo appuntamento è per giovedì 10 ottobre dalle ore 19, E v a s a, un vernissage in cui propongo alcune opere create ispirandomi ai miei testi, con una nuova performance live di pittura e una breve introduzione su cosa rappresenta E v a s A, in un percorso artistico vario che mi gratifica e mi spinge a sperimentare».

Sarà esposta anche la tela “veli di poesia” realizzata al Battistero di Velate.

«E v A s A è la fune su cui ho ricominciato a camminare come se non avessi mai vissuto. È l’arte che cura», conclude Soraya Cordaro.

Il Vernissage con performance live di “Pittura – parole – anima”, si terrà alle ore 19.00 alla corte dei Brut

Via Campi Leoni Gavirate, con ingresso gratuito.

Venerdì 11 ottobre alle ore 21:00, l’associazione Centimetri di Anima organizza poi una serata con un omaggio ad Alda Merini, con la partecipazione di Valentina Campiglio, Angela Valle, Fabrizio Grecchi e l’ introduzione di Carla Tocchetti sulla poetessa dei Navigli, presso la Casa delle arti, spazio Alda Merini (Via Magolfa 32, Milano )

In scena pittura danzata, poesia, anima, performance con musica su improvvisazione e recitazione, tratta da un’opera originale di Soraya Cordaro.

È’ consigliata la prenotazione a: centimetridianima@gmail.com

Photo courtesy: Alessandro Bordin e Gianpietro Toniolo