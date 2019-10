Clienti pregiudicati e rumorosi, stop alla sala slot

Nuova sospensione per un locale che crea disturbo alla quiete pubblica. Se ieri è stato chiuso un bar di Olgiate Olona per 10 giorni, questa volta a finire nel mirino della Questura di Varese è il PlayAll-Texas Hold’em Cafè di via S. Ronchetti 377 a Cavaria con Premezzo.

Ad eseguire la notifica e il provvedimento di chiusura del locale sono stati i carabinieri della stazione di Cassano Magnago che lo hanno eseguito oggi, venerdì, nel pomeriggio.

Alla base della decisione del questore, acnhe in questoc aso, le segnalazioni multiple di schiamazzi da parte dei residenti limitrofi e la accertata presenza di numerosi pregiudicati all’interno.