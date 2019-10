Degustazioni di vini lombardi alla Milano Wine Week

Dalle moderne soluzioni green al recupero delle antiche tecniche, dalle idee di inclusione sociale agli accorgimenti per rendere prezioso e unico il proprio vino, le curiosità e le innovazioni dalle vigne lombarde saranno protagoniste dell’esposizione al farmers’ market di Porta Romana, in via Friuli 10/a, allestita in occasione della Milano Wine Week che si apre domani, domenica 6 ottobre a Milano.

Durante la settimana del vino – spiega la Coldiretti Lombardia – presso il mercato degli agricoltori di via Friuli ci sarà anche uno spazio per gustare la biodiversità dei vini lombardi. Una vineria agricola regionale dove, oltre ad assaggiare varie tipologie di etichette, sarà possibile incontrare gli agricoltori vignaioli, che racconteranno come nascono i loro vini, le caratteristiche e il legame con il territorio.

Le degustazioni guidate sono gratuite e sono accompagnate da salumi, formaggi e altri prodotti degli agricoltori presenti al mercato.

Per partecipare – precisa la Coldiretti – è necessaria la prenotazione, scrivendo una mail a info@mercatoportaromana.it. Per tutte le novità e gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook del mercato di Porta Romana.

Ai bambini sarà invece dedicata la “vendemmia dei piccoli” con la pigiatura dell’uva come quella di una volta.

Di seguito gli orari e i giorni di apertura del mercato agricolo di Porta Romana durante la Milano Wine Week e il calendario delle attività proposta:

LA MILANO WINE WEEK AL MERCATO AGRICOLO DI PORTA ROMANA

Domenica 6 ottobre

Apertura mercato: dalle 9.00 alle 15.00

Ore 11 La vendemmia dei piccoli

Ore 11.30 e 12.30 Degustazione guidata Franciacorta DOCG e Lugana DOC

Mercoledì 9 ottobre

Apertura mercato: dalle 9.00 alle 15.00

Ore 10 La vendemmia dei piccoli

Ore 11.30 e 12.30 Degustazione guidata Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG, Oltrepò Pavese DOC e Lugana DOC

Venerdì 11 ottobre

Apertura mercato: dalle 16 alle 21

Ore 17.30, 18.30 e 19.30 Degustazione guidata Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG e Oltrepò Pavese DOC

Sabato 12 ottobre

Apertura mercato: dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00

Ore 11 La vendemmia dei piccoli

Ore 12.30 Degustazione guidata Capriano del Colle DOC e Moscato di Scanzo DOCG

Ore 18.30 e 19.30 Degustazione guidata Valtellina Superiore DOCG e Sforzato di Valtellina DOC