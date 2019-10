Esordio in campionato per la Uyba. Prima tappa Firenze

Domenica 13 ottobre le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio scenderanno sul taraflex del Mandela Forum di Firenze per la prima partita della 75esima edizione del campionato di pallavolo di serie A1 femminile (inizio partita ore 17, diretta streaming)

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, ancora prive delle americane Karsta Lowe e Haleigh Washington (attese a Busto Arsizio solo la prossima settimana), affronteranno le padrone di casa del Bisonte Firenze di coach Giovanni Caprara.

Lavarini dovrebbe quindi schierare in campo Orro in regia (nonostante un dolore alla schiena che l’ha tenuta in ferma nell’ultima partita amichevole contro Novara), Bici opposto, Herbots e Gennari (che nei giorni passati ha accusato qualche affaticamento alle ginocchia) in attacco, Berti e Bonifacio al centro, Leonardi libero. La cinese Simin Wang invece dovrà assistere alla partita dalla panchina, alle prese con un infortunio al legamento del crociato.

Dall’altra parte della rete, le fiorentine hanno voglia di iniziare con una vittoria e dimostrare che la squadra è pronta per una stagione da protagonista. Caprara dovrebbe schierare Laura Dijkema in regia, in diagonale con Sylvia Nwakalor, al centro Sara Alberti e Sarah Fahr, in attacco Daly Santana e Daalderop, Venturi libero.

Ci si aspetta una partita combattuta, perché Firenze gioca in casa e vuole esordire al meglio di fronte ai propri tifosi, dimostrando che il nuovo roster allestito può fare sognare. Partirà dalla panchina anche l’ex biancorossa Alice Degradi.

La capitana Alessia Gennari non vede l’ora di iniziare: «Arriviamo al via del campionato parecchio acciaccate, ma credo siano tutti dolori normali dopo un precampionato molto lungo ed intenso. In particolare speriamo di risolvere per tempo il mio problemino al ginocchio e quello alla schiena di Orro; in ogni caso sono fiduciosa come tutte le mie compagne: non vediamo l’ora di iniziare. Firenze è sempre una trasferta insidiosa, abbiamo sempre fatto fatica al Mandela Forum. Il Bisonte è una squadra forte, ma noi arriveremo pronte e cariche».

La diretta in streaming gratuita, grande novità della stagione 2019/2020. Tutte le partite del campionato di serie A saranno trasmesse in diretta, in TV su RaiSport (una partita per ogni giornata) o in streaming gratuito sul web, su www.pmgsport.it e www.lvftv.com (con registrazione gratuita), all’interno della sezione sport del sito www.Repubblica.it e sul portale www.Sport.it.

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio Il Bisonte Firenze: 1 Santana, 2 Alberti, 5 Meli, 6 Foecke, 7 Degradi, 9 Daalderop, 10 De Nardi (L), 12 Turco, 13 Fahr, 14 Dijkema, 15 Nwakalor, 17 Venturi, 19 Maglio Unet e-work Busto Arsizio: 3 Bici, 4 Herbots, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 13 Bonifacio, 14 Negretti, 15 Berti

Il programma della prima giornata di andata (domenica 13 ottobre, ore 17)

Imoco Volley Conegliano – Saugella Team Monza (Sabato 12 ottobre, ore 20:30, diretta Rai Sport)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio

Zanetti Bergamo – Lardini Filottrano

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia (domenica 13, ore 18:30, diretta PMG Sport)