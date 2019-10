“Facciamo di Varese la Città Giardino d’Europa”

«Varese e i varesini hanno una sensibilità particolare verso l’ambiente. Lo scorso venerdì pomeriggio, in un orario inconsueto per una manifestazione più di mille persone, non solo giovani ma anche famiglie con bambini ed anziani, sono scese in piazza per il clima. E il caso ha voluto che fosse proprio la settimana in cui si svolgevano gli eventi del Festival del Paesaggio, la cui idea nacque proprio per valorizzare le bellezze naturali ed ambientali uniche che appartengono alla nostra città. E allora perché non evidenziare sempre più la sua vocazione verde, costruendo il “brand” Varese anche attraverso riconoscimenti internazionali, a partire da quella dimensione di città “green” ed europea che le é propria?».

A farsi questa domanda, durante la seduta del 30 settembre del consiglio Comunale, è Luca Paris, consigliere PD di Varese. Una domanda che ha portato ad una proposta concreta, che il comune potrebbe mettere facilmente in pratica: «Lo strumento per fare questo esiste, ed é il premio ideato dalla Commissione Europea per le città tra i 20.000 ed i 100.000 abitanti, l’ European Green Leaf Award – spiega Paris – Gli indicatori sui quali Varese dovrebbe misurarsi con la concorrenza sarebbero sei: dalle aree urbane verdi alla natura e biodiversità, dalla mobilità sostenibile agli interventi di mitigazione/adattamento, dalla qualità di aria ed acqua all’economia circolare. La nostra città ha le carte in regola per affrontare questa sfida, che vorrebbe dire anche spingere ulteriormente sull’acceleratore negli interventi a favore dell’ambiente. Cogliamo questa opportunità per fare di Varese la “Citta Giardino” d’ Europa”»