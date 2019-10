Family Day sport edition alla Splash e Spa Tamaro

Giovedì 31 ottobre non perderti la Family Day Sport Edition alla Splash e Spa: durante tutta la giornata ti aspettano gonfiabili, animazione e tanta musica in compagnia dei campioni dello sport ticinese (e non solo).

Saranno presenti e disponibili per fotografie e autografi i giocatori delle seguenti squadre:

Hockey Club Lugano

Hockey Club Ambrì Piotta

Lugano Rebels

Volley Lugano

La giornata sarà animata dalla musica di Radio Ticino e durante il pomeriggio verranno distribuite gratuitamente caldarroste a tutti gli ospiti della struttura.

Approfitta dello speciale prezzo di prevendita online: esclusivamente acquistando sul web shop di Splash e Spa, entrata 4 ore Splash a soli CHF 20.- (adulti e ragazzi).

Acquistando alle casse il giorno dell’evento, prezzi da listino.

Per maggiori informazioni visitate il sito internet www.splashespa.ch, scrivete a info@splashespa.ch o chiamate il numero 0041 91 936 22 22