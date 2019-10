Festa per i dieci anni del Centro diurno di via Maspero

Il Centro Diurno “I Castagni” di Varese, afferente alla Psichiatria di Varese, diretta dalla Prof.ssa Camilla Callegari, compie dieci anni.

Inaugurato nel 2009, la nuova struttura ha consentito il trasferimento in una sede più idonea di un’esperienza semiresidenziale già intrapresa da anni nella Comunità Riabilitativa a Media Assistenza di Varese su un gruppo di circa dieci pazienti. È stato così possibile ampliare l’offerta riabilitativa a un numero maggiore di pazienti e, in particolare, a quei casi per i quali le sole risorse ambulatoriali e ospedaliere si sono dimostrate insufficienti per contenere la complessa problematicità del disagio psichico.

«La collocazione del Centro Diurno nel cuore della città di Varese – spiega la Prof.ssa Callegari – rappresenta da sempre un valore aggiunto se si pensa alla facile raggiungibilità e a tutte le iniziative che negli anni sono state realizzate nell’ottica di favorire la sensibilizzazione del territorio, l’inclusione sociale e l’abbattimento dello stigma».

Domani, giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, per commemorare i primi dieci di apertura del Centro Diurno di Varese, gli operatori sono lieti di aprire il servizio per una giornata di festa a pazienti, famigliari e a tutti coloro che hanno contribuito negli anni al funzionamento e allo sviluppo di questo progetto.

L’evento è patrocinato dal Co.P.A.Sa.M. Varese, dal GLP – Gruppo di Lavoro Provinciale di Varese, e dal Comune di Varese.